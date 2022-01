Gladson Cameli confirma concurso público para 153 vagas no Corpo de Bombeiros do Acre

Wesley Moraes/Agência de Noticias do Acre –

Em mais um compromisso com o fortalecimento da Segurança Pública, o governador Gladson Cameli confirmou, nesta sexta-feira, 7, a realização de novo concurso público para o preenchimento de 153 vagas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). Segundo o gestor, o edital do certame será publicado na edição da próxima segunda-feira, 10, do Diário Oficial.

O anúncio feito por Cameli durante solenidade de promoção de militares foi recebido com bastante entusiasmo, já que a instituição não recebia novos soldados há quase uma década. Em sua fala, o governador enalteceu o trabalho aguerrido dos profissionais do Corpo de Bombeiros e falou do empenho de sua gestão em prol de um serviço público cada vez mais eficiente e de qualidade.

“É mais uma promessa que estamos cumprindo e um dia de muita alegria para o Corpo de Bombeiros, que tanto tem ajudado a nossa população e merece ser tratado com prioridade pelo governo. Todos os estudos técnicos, jurídicos e econômicos foram realizados para que pudéssemos anunciar esse tão aguardado concurso público. Nossos servidores, assim como a sociedade, merecem o melhor e é desta forma que estamos trabalhando e preparando um estado melhor para todos”, enfatizou.

A confirmação do concurso público foi comemorada pelo comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista. “Esse é um momento de festa para nós. O Corpo de Bombeiros tem crescido muito nos últimos anos e a entrada destes 153 novos soldados tornará nossa instituição uma das maiores e mais fortes deste estado”, declarou.

Gestão de Gladson Cameli tem feito história na área da Segurança Pública. Em menos de três anos, mais de mil novos profissionais foram contratados para reforçar as forças policias acreanas Foto: Marcos Vicentti/Secom

A administração de Gladson Cameli tem feito história na área de Segurança Pública. Em menos de três anos, mais de mil novos profissionais foram convocados para reforçar os quadros das forças policiais do Estado. No Instituto Socioeducativo (ISE), o concurso para o preenchimento de 322 vagas segue em andamento. A expectativa é que mais chamamentos ocorram nos próximos meses.

Promoção de praças e oficiais do CBMAC e PMAC

Desde o início da gestão de Gladson Cameli, todos os calendários de promoções do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão sendo cumpridos dentro dos prazos estabelecidos por lei. Desta vez, 111 praças e 45 oficiais das duas instituições foram honrados em mais uma ascensão na carreira, que tem a nobre missão de proteger e salvaguardar vidas.

“Gostaria de parabenizar o governador Gladson Cameli por realizarmos, mais uma vez, a promoção dentro da data prevista. Isso tem sido um marco dessa gestão por esse apoio na promoção dos nossos oficiais e praças”, comentou o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes.

A 2º tenente Patrícia Costa estava entre os promovidos. A militar alcançou o primeiro posto do oficialato. “Este é um momento ímpar, de muita luta, mas, graças a Deus, conseguimos galgar mais este posto na Polícia Militar. Isso representa muito na vida de cada policial e, hoje, é um dia de muita felicidade para nós e nossa família”, afirmou.

Após quase 28 anos, José Costa de Lima tornou-se subtenente da Polícia Militar. “Temos uma profissão árdua, onde saímos de casa em prol de salvar vidas de pessoas que a gente nem conhece e não temos a garantia se retornaremos com vida para casa. A cada posto conquistado, nossa responsabilidade só aumenta, pois temos que prestar um bom serviço à população”, argumentou.

Após quase 28 anos na PMAC, José Costa de Lima foi promovido a subtenente da corporação centenária Foto: Marcos Vicentti/Secom

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; o diretor-geral da Polícia Civil em exercício, Wanderley Thomas; o procurador-geral do Estado, Marcos Mota; o presidente do Instituto Socioeducativo, Mário César Freitas; a presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Taynara Martins; o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Arlenilson Cunha; o deputado federal Alan Rick; e outras autoridades também acompanharam a solenidade realizada no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco.