A reitora da Ufac, Guida Aquino, e o vice-reitor Josimar Batista reuniram-se com a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery de Lima Menezes (PDT-AC), para anunciar a oferta de turmas do bacharelado em Teatro e da licenciatura em Letras/Inglês, cursos que oferecem cem vagas. O encontro ocorreu na tarde dessa terça-feira, 4.

O termo de cooperação com a Prefeitura de Tarauacá foi assinado em setembro de 2020; os cursos serão custeados com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Jesus Sérgio (PDT-AC). “Para a Ufac levar cursos de graduação ao interior precisamos de parcerias, porque a universidade está com o orçamento cada vez mais reduzido”, disse Guida Aquino. “É preciso buscar saídas para que a população dos municípios possa continuar seus estudos.”

Maria Lucinéia contou que a oferta dos dois cursos coincide com projetos que serão desenvolvidos pela prefeitura: a revitalização do teatro municipal e o investimento em turismo. “Temos mercado porque temos um turismo estrangeiro grande; são pessoas que passam por aqui para visitar as aldeias. Agradeço a vinda da equipe da Ufac ao interior para acompanhar a realidade dos municípios.”

Também participaram da reunião a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o diretor de Apoio à Interiorização e Programas Especiais, Mark Clark Assem de Carvalho; e a coordenadora do núcleo da Ufac em Tarauacá, Leila Oliveira.