Por Sandra Siqueira

Equipe Ascom Ufam

A Universidade Federal do Amazonas publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (5) o Edital Nº 2/2022 do Processo Seletivo Simplificado Remoto para a contratação de professores substitutos. São 27 vagas distribuídas entre unidades acadêmicas de Manaus, Humaitá e Coari. Inscrições abertas de 13 a 20 de janeiro.

As vagas são para 20 e 40 horas de trabalho semanais. Os vencimentos variam de acordo com a carga horária escolhida e a titulação do candidato aprovado. Para os profissionais com 20 horas de atuação, o vencimento varia entre o básico para o cargo R$2.236,32 mais R$1.285,89, se possuir doutorado. Já para os que forem trabalhar por 40h, os valores se alteram para R$3.130,85 somados à retribuição por titulação de R$2.700,36, se doutor.

Em Manaus, há vagas para graduados em Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Ciências Contábeis, Estatística, entre outros. Em se tratando das unidades fora da sede, situadas em Humaitá e Coari, a formação exigida para algumas delas é graduação em Letras – Libras ou em qualquer licenciatura, Matemática e Letras – Língua Inglesa. Para checar todas as 27 vagas disponíveis, consulte o Anexo I do Edital.

Inscrições

Interessados podem realizar inscrição acessando a página do Processo Seletivo de 13 a 20 de janeiro. No endereço também estão disponíveis demais informações sobre o Edital Nº 2/2022. O valor da inscrição pode ser R$90,00, R$130,00 ou R$180,00, de acordo com o requisito mínimo da vaga.

O período para solicitação do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição inicia às 10h de 11 de janeiro e vai até às 17h do dia seguinte (12/01).

Provas

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova didática e prova de títulos. A primeira de caráter eliminatório e classificatório e a segunda, apenas classificatório.

Cada unidade acadêmica é responsável pela realização das provas para o preenchimento das vagas que disponibilizou, por isso, os candidatos devem acompanhar diretamente com as unidades as datas e demais informações concernentes à aplicação das provas.

Os candidatos aprovados e contratados exercerão suas atividades de forma presencial.