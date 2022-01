Problemas no autoatendimento do Detran já podem ser solucionados presencialmente no Acre

Eduardo Gomes/Agência de Notícias do Acre –

Condutores e proprietários de veículos que estejam registrados junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) com problemas no acesso à Plataforma de Autoatendimento da autarquia já podem procurar o órgão para solucionar a pendência de maneira presencial. Antes, o atendimento era feito de maneira digital, pelo e-mail da divisão responsável pelo serviço.

Hoje o CRLV e a ATPV-e só podem ser emitidos na Plataforma de Autoatendimento. Foto: Andréia Nobre/Detran

Problemas relacionados à senha, e-mail, cadastro por terceiros e desbloqueios no geral agora podem ser resolvidos na Unidade de Veículos, localizada na Avenida Nações Unidas, nº 2710, bairro Estação Experimental. Desde outubro os atendimentos naquela unidade já são realizados sem necessidade de agendamento.

“Com a diminuição de casos de covid-19, nós pudemos eliminar a necessidade de agendamento para todos os nossos serviços na parte de veículos. Por conta da dificuldade que muitas pessoas têm em acessar e-mails e escanear documentos, resolvemos centralizar esses atendimentos aqui. É mais rápido e o cidadão sai daqui pronto para acessar a plataforma novamente”, disse Francicléia Carvalho , chefe da Divisão de Atendimento ao Público Veículos.

Vale lembrar que somente o proprietário de veículo ou condutor titular do cadastro pode fazer qualquer alteração dos dados constantes no banco de dados. As exceções são procuradores ou representantes legais.

Serviços

Hoje, a Plataforma de Autoatendimento do Detran reúne pelo menos 40 serviços de habilitação, veículos e multas. O acesso é necessário para emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou preencher a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) na modalidade digital, por exemplo.

Para ser atendido, é necessário apresentar original e cópia do documento de identificação com foto e preencher requerimento solicitando o serviço desejado (disponível no site www.detran.ac.gov.br).