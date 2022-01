Acre atualiza novo valor da Unidade Padrão Fiscal para o ano de 2022

João Paullo Castro/Agência de Noticias do Acre –

O Estado do Acre definiu o valor da Unidade Padrão Fiscal (UPF) para o exercício de 2022. O novo valor foi fixado em R$ 11,72. A UPF serve como indexador para corrigir taxas e tributos cobrados pelo Estado, tendo seu valor atualizado anualmente pela Receita Estadual.

A alteração do valor da UPF está prevista no Decreto Nº 10.903, de 23 de dezembro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 30 de dezembro de 2021.

A UPF é calculada utilizando o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, acumulado nos últimos doze meses imediatamente anteriores a dezembro do ano em que houve a atualização.