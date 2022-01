Os grandes avanços na educação profissionalizante do Acre em 2021

Lygia Gomes/Agência de Notícias do Acre –

Em 2021, o governo do Acre por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – Ieptec Dom Moacyr, realizou inúmeras ações no setor com a oferta de cursos técnicos e de qualificação profissional.

Nos últimos doze meses, o órgão gestor da política de educação profissional do governo do Estado, certificou e diplomou cerca de 1.200 acreanos, alcançando os 22 municípios.

Quanto a oferta de cursos, o governo do Acre iniciou 2021 disponibilizando mais de 350 vagas em cursos de grande relevância no mundo do trabalho, como: assistentes de faturamento, administrativo, recursos humanos, contabilidade, balconista de farmácia, promotor de vendas, e muitos outros.

No mesmo ano o público do meio rural também foi contemplado. O Ieptec firmou parcerias com o Programa de Desenvolvimento e Sustentabilidade do Acre (PDSA), e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Foram oferecidas mais de 650 vagas destinadas à famílias de comunidades rurais e pequenos produtores espalhados por todo o estado.

No que diz respeito as agendas realizadas pelo Ieptec , foram feitas diversas reuniões para debater sobre a implementação da educação profissionalizante nas escolas, por intermédio do Itinerário da Educação Técnica e Profissional no Ensino Médio. O instituto que está inserido nessa proposta inovadora, desde o início de 2021, vem disponibilizando um rico catálogo de cursos técnicos em diferentes áreas para os estudantes da rede pública estadual, além de cursos de qualificação profissional de curta duração. Com esse novo modelo de ensino/aprendizagem, os jovens podem sair do ensino médio com formação em uma ou mais profissões.

Dentre os destaques que envolvem as atividades do Ieptec em 2021, está a participação na 1ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, que aconteceu em Brasília, com o objetivo de comemorar os avanços no decorrer dos 112 anos do ensino profissional no Brasil. Um outro acontecimento marcante, foi a entrega de 7 ônibus escolares pelo Governo do Acre, garantidos com emendas do Deputado Federal Alan Rick. Importantes aquisições que chegaram em boa hora para atender as demandas do Ieptec e suas unidades descentralizadas.

O governo do Estado, por meio do Ieptec, também concretizou muitas parcerias de sucesso com diversas prefeituras do estado que disponibilizaram campo de estágio para os educandos do instituto, o que foi imprescindível para a conclusão das formações. Assim também contribuíram com o crescimento da educação profissional do nosso estado, organizações não-governamentais (Ong’s), secretarias e empresas privadas. Dentre as mais relevantes estão as parcerias com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Acre, o Instituto de Assistência Penitenciária (Iapen), e o Instituto Socioeducativo do Estado (ISE), com a oferta de cursos de qualificação profissional para os reeducandos.

Também foram feitas muitas capacitações, tanto para os servidores do Ieptec, quanto treinamentos ofertados pelo instituto, que deu a sua contribuição para o avanço dos trabalhos prestados pelos servidores locados em secretarias do estado, Corpo de Bombeiros e Policia Militar. Os profissionais foram acompanhados por equipes da Divisão de EaD do Ieptec, que ofereceu capacitação no manuseio de plataformas digitais utilizadas no instituto, e que passaram a ser implementadas nas repartições.

Equipe da Divisão de EaD do Ieptec realizando capacitação pedagógica para mediadores do Itinerário Formativo da Educação Profissional no Ensino Médio. Foto: Assessoria Ieptec.

O Ieptec também acompanhou de perto e deu todo suporte necessário junto a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), a realização da Pós-graduação Lato Sensu em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. Foi uma rica experiência acadêmica para profissionais da educação de todo o país, sendo 160 deles aqui do Acre. Em novembro, o estado recebeu a visita de uma comitiva da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (Mec), que veio acompanhar a formação das primeiras turmas da especialização, e ainda garantiu a oferta de mais 200 vagas destinadas à formação de novos docentes em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no estado do Acre.

Cerimônia de boas-vindas à comitiva da Setec/Mec que aconteceu em novembro, na SEE. Foto: José Caminha (Secom).

Sobre a abertura de processos seletivos para contratação de profissionais da educação, o Ieptec abriu em torno de 7 editais, onde disponibilizou diversas vagas em diferentes cargos, como Professor/Tutor, Professor/Autor, Revisor de Textos, dentre outros.

Quanto a reestruturação das unidades descentralizadas que compõem a rede Ieptec, a Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha (ETSMMR), os centros de educação profissional e tecnológica (Cept’s) Campos Pereira e João de Deus, esse último em Plácido de Castro, estão em ritmo acelerado e já encontram-se em fase de conclusão.

Visita do governador Gladson Cameli ao andamento das obras na Escola Maria Moreira. Foto: Assessoria Ieptec.

O cumprimento e sucesso das ações realizadas por meio do Ieptec Dom Moacyr , são resultados da união de forças dos governos federal e estadual, com dedicação constante do governador Gladson Cameli que atendeu as demandas requisitadas pelo presidente do Ieptec, Francineudo Costa, que também contou com o apoio do Deputado Federal Alan Rick, que garantiu a liberação de recursos, tanto para a realização das reformas e ampliações dos cept’s, quanto para a ampla oferta de cursos, e multiplicação das diplomações e certificações que aconteceram no decorrer do ano que finalizou.

Governador Gladson Cameli, Deputado Alan Rick e presidente Francineudo Costa entregando diplomas a formandos de cursos técnicos pelo Cept Campos Pereira. Foto: Assessoria Ieptec.

Para 2022, o Ieptec já tem muitas demandas alinhadas. Ainda no início do ano, serão ofertadas qualificações pelo Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego – Pronatec/Novos Caminhos e Rede e-Tec, com mais cursos técnicos, e também de Formação Inicial e Continuada (Fic), que somarão mais de duas mil vagas a serem preenchidas até o ano de 2023.

Além disso, o Ieptec vai estar qualificando pelo programa do governo federal “Emprega Mais”, além de continuar com as ações que envolvem o Itinerário da Educação Técnica e Profissional no Ensino Médio.