Acre não atualiza dados da vacina contra Covid-19 desde 9/12

Os dados da vacinação contra Covid-19 no Acre não são atualizados desde 9 de dezembro. O ataque hacker nos dados do ConectSUS no começo do mês passado ainda causa problemas mesmo depois de o Ministério da Saúde anunciar o restabelecimento da plataforma.

Assim, a questão não passa somente pela Secretaria de Estado da Saúde do Acre. “A TI (setor de tecnologia da informação) está aguardando o envio de novas credenciais pelo Ministério da Saúde para que os Estados tenham acesso e possam baixar os dados”, informou neste domingo (2) a Sesacre por intermédio de sua assessoria.

Os últimos da vacinação indicam que foram aplicadas mais de 1 milhão de doses. Na época, 566.240 pessoas tinham recebido ao menos uma dose do imunizante.

“Até o momento, o Acre registra 253.007 notificações de contaminação pela doença, sendo que 164.546 casos foram descartados e 75 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 86.374 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 6 seguem internadas até o fechamento deste boletim”, informou a Sesacre neste domingo.