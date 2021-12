Saúde de Rio Branco alerta: vacina contra gripe está acabando

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) comunica à população em geral que os estoques dos imunizante (vacinas) contra a Influenza, tipo H1N1, em virtude da grande procura em nossas unidades e devido a alta incidência causada pela Síndrome Gripal, estão acabando, restando apenas doses que estão disponibilizadas nas unidades. A possibilidade é de que, ainda nesta sexta-feira, 31, o estoque deve zerar.

A Semsa, por meio de sua secretária, Sheila Andrade, esclarece que os estoques de imunizantes contra a Gripe Infleunza H1N1, são de responsabilidade do governo do Estado do Acre que, por sua vez, recebe as vacinas do Ministério da Saúde e repassa aos municípios que detém o dever de agir em campanhas e imunizar o público-alvo proposto.

A Secretaria está no aguardo da chegada de mais imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, em data ainda não definida.

Agradecemos desde já a compreensão de todos.

Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde

Compartilhe isso: