Chuvas: Cruzeiro do Sul lança plano de contingência municipal

O município de Cruzeiro do Sul vai instalar dois pluviômetros semiautomáticos para monitorar o volume de chuvas e se preparar para a possibilidade de enchentes nos rios da região. O equipamento vai servir como base para o plano de contingência, criado para as situações de emergência, por conta das cheias.

Pluviômetros são equipamentos que medem, com precisão, os dados das precipitações acumulados em um determinado período, o que garante que a Defesa Civil Municipal tenha as informações precisas sobre o tempo no município. Leia a matéria completa na página da Prefeitura