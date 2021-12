O Conselho Federal de Medicina e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) publicaram novo edital para seleção de candidatos médicos às vagas do Programa de Doutoramento em Bioética, período letivo de 2022/2023. Serão 25 vagas, sendo 5% delas destinadas a pessoas com necessidades especiais. Poderão se inscrever candidatos com diploma de Medicina reconhecido pelo Ministério da Educação, registro em um Conselho Regional de Medicina e residentes no Brasil.

O curso tem a duração de três anos. O primeiro ano letivo é realizado de forma presencial através de cinco módulos de aulas, sendo um módulo de quinze dias na sede da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Porto-Portugal e os demais acontecerão na sede do Conselho Federal de Medicina, em Brasília-DF (com cronograma a definir).

O segundo e o terceiro anos serão destinados ao desenvolvimento de teses e produção de artigos. A defesa da tese ocorrerá na Universidade do Porto. Para obtenção do grau, o Programa exige que o estudante frequente 75% das aulas de cada módulo de aulas presenciais, submeta-se às provas aplicadas e elabore dois artigos com publicação em revista indexada na base de dados ISI (Institute for Scientific Information).

Processo de seleção – Para participar, o interessado deve enviar ficha de inscrição, Currículo Lattes atualizado e uma monografia relacionada à Bioética até o dia 2 de janeiro de 2022, para o e-mail [email protected] As etapas do processo seletivo incluem a avaliação de monografia relacionada à Bioética e análise do Currículo Lattes.

O resultado da avaliação pela Comissão de Seleção do Doutorado do CFM será divulgado em 18 de janeiro e todas as etapas da seleção serão afixados no site doutorado.cfm.org.br. As regras estão definidas no edital nº 2 – 2021 do Programa Doutoral em Bioética, que pode ser acessado AQUI.