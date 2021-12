Dois detidos pela PRF por porte ilegal de arma de fogo no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre fez a prisão em flagrante de dois homens por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na manhã desta sexta-feira (31), último dia do ano, em Senador Guiomard.

Dois irmãos foram abordados em uma caminhonete na altura do trevo de Plácido de Castro, no km 97 da BR317, quando trafegavam em direção a Rio Branco. Enquanto realizavam os procedimentos rotineiros de consulta e fiscalização, os policiais localizaram 2 armas de fogo (1 pistola e 1 revólver) que estavam em poder dos indivíduos. A pistola, do modelo Taurus TH380, estava municiada, alimentada e carregada (pronta para uso) e foi localizada no console central do veículo abordado, tendo sido constatado que havia o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) em nome do condutor do veículo; o revólver, da mesma marca da pistola, estava municiada e carregada (pronta para uso) e foi localizada na cintura do passageiro do veículo, não havendo informações de nenhum registro da arma no sistema da Polícia Federal que controla as armas registradas e nem no SIGMA do exército.

Diante do apurado e não havendo mais nenhum documento que autorizasse o porte ou o transporte das armas de fogo, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos, que foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil do município de Senador Guiomard, juntamente com as armas e as munições encontradas, para os procedimentos legais pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.