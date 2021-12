A Faculdade CNA está com inscrições abertas para o vestibular de quatro cursos de graduação a distância, voltados para o setor rural. Os cursos superiores são: Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. O edital está disponível em www.faculdadecna.edu.br.

Existem três formas de ingressar na Faculdade CNA: quem já possui um curso superior participará da seleção por meio de análise documental. Para os demais, é possível ingressar por meio do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) – com nota igual ou superior a 250 pontos em um dos exames ou ainda pelo vestibular online por meio de prova de Redação.

Embora os cursos sejam a distância, no momento da inscrição no vestibular o candidato precisa escolher um dos 52 polos de ensino distribuídos nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

A mensalidade com desconto previsto no edital custa R$ 179. Para outras informações e inscrições, acesse: www.faculdadecna.com.br.

Foto: Faeac