A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), emitiu uma nota de orientação ao atendimento às gestantes.

Foi definido que essas pacientes não devem ser encaminhadas diretamente para o Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc). As grávidas com sintomas gripais e sem intercorrências obstétricas podem ser atendidas em qualquer unidade de saúde.

De acordo com o chefe do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), Gabriel Mesquita, é importante atender as gestantes normalmente nas unidades de saúde: “Não vamos encaminhar essas pacientes direto ao Sasmc. As mulheres grávidas que buscam atendimento vão ser atendidas normalmente. O encaminhamento ao Sasmc só acontecerá se ocorrer alguma intercorrência na gravidez”, explica.

Além disso, o gestor ressalta que as gestantes positivas para a Covid e que apresentam critérios de internação serão encaminhadas para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC), unidade de referência em Covid. “No Into, elas vão ter um obstetra de sobreaviso para cuidar prontamente de quaisquer intercorrências que possam ocorrer na gravidez”, afirma Mesquita.

Por fazer parte do grupo de risco, é importante para a mulher grávida ter cuidado ao entrar em contato com pessoas que apresentam: febre, tosse, coriza, dores musculares e de cabeça e procurar as unidades de saúde mais próximas ao apresentar esses sintomas.