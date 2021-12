A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), divulgou o calendário de funcionamento dos mercados municipais no período de datas festivas de final de ano.

De acordo com o calendário divulgado o funcionamento ocorrerá da seguinte forma nestes dias finais e iniciais de 2021/22:

Mercado Elias Mansour:

– Dia 31/12/2021 – Expediente normal

– Dia 01/01/2022 – Não haverá expediente

– Dia 02/01/2022 – Expediente normal

Os demais mercados seguem o mesmo horário

Mercado Municipal Luiz Galvez

Mercado Central Cidade do Povo (Mercado da Cidade do Povo)

Mercado Municipal do Primeiro Distrito (Novo Mercado Velho)

Mercado Municipal Alfredo Cruz do Nascimento (Mercado do Rui Lino)

Mercado Municipal José Júlio Saldanha Braga (Mercado do 15)

Centro de Abastecimento Francisco Marinheiro (Mercado da Estação)

Mercado Municipal Flávio de Barros Pimentel (Mercado 6 de Agosto)

Mercado Municipal Álvaro Rocha (Mercado do Bosque)

Centro Comercial Aziz Abucater (Camelódromo)

Mercado Municipal Jorge Tavares Bezerra (Mercado do Benfica)

Mercado Municipal Lúcio Brana (Mercado do Manoel Julião)