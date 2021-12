Unidades de saúde abrem no feriadão em Rio Branco; veja quais e como

Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.

Nota assinada pelo prefeito Tião Bocalom:

Considerando o surto de gripe que os munícipes de Rio Branco vêm sofrendo e que as UPA´S estão lotadas com atendimentos da atenção básica, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, determinou que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) convocasse os gestores das URAP´S Cláudia Vitorino, Hidalgo de Lima, Eduardo Assmar, São Francisco e Policlínica Barral Y Barral para abrirem as Unidades a partir desta segunda-feira, 27, das 7h às 16h, para atendimento ao público e oferecer os seguintes serviços:

1- Dispensação de medicamento,

2- Sala de medicação