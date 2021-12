O 1° secretário do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), Gilson Lima, assumiu interinamente, na sexta-feira, 17, a presidência da entidade após a viagem do presidente, Guilherme Pulici, e do vice-presidente Rodrigo Prado.

Gilson fica na direção sindical até o dia 22. No dia 23, a 2ª tesoureira, Cibele Brígido, assume interinamente a gestão.