Cresce o movimento no PT e partidos aliados para que Jorge Viana dispute o governo em 2022 e não mais o Senado. Avaliam que o racha na base política do grupo que venceu as eleições em 2018, principalmente com a disputa para o Senado entre Mailsa Gomes, Alan Rick, Vanda Milani, Jéssica Sales e Márcia Bittar, a briga do governador com o vice, a candidatura ao governo de Mara Rocha e Petecão e a recente operação da CGU e PF contra a cúpula do governo do Acre pode favorecer a volta de Jorge Viana ao Palácio Rio Branco.

Políticos, empresários e segmentos sociais beneficiados pelo governo do PT nos 20 anos de Frente Popular do Acre acreditam que as pesquisas vêm sinalizando que é mais fácil Jorge Viana ir ao 2º turno das eleições com o governador Gladson Cameli do que o senador Sérgio Petecão (PSD). Some-se a isso, a situação confortável nas pesquisas do ex-presidente Lula que vem, inclusive, melhorando o desempenho entre eleitores acreanos. Seria um ponto positivo para Viana.

Para o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA), tanto faz disputar com Jorge Viana, Petecão, Mara ou Jenilson Leite. Apesar da operação da PF contra o seu governo, diz que é inocente e vai sim disputar a reeleição. Gladson vem liderando todas as pesquisas de opinião. Não se sabe ainda os efeitos da operação Ptolomeu na sua imagem. Ele tem reagido de forma positiva, inclusive, lançando programas de geração de emprego e renda para 2022. Por sua vez, Jorge Viana tem dito a aliados que é preciso aguardar o processo natural do nascimento de uma candidatura majoritária.

. É inegável o bom trabalho que a Emurb faz na cidade asfaltando e recuperando ruas nesse começo de inverno.

. O grosso das chuvas vem aí.

. Por falar em chuvas, a Defesa Civil já se preocupa com uma forte alagação na capital nos próximos meses.

. É que as mangueiras carregaram demais!

. O Davi Friale confirma.

. Romulo Grandidier está no lugar certo e na hora certa; deixar o Gabinete Civil para disputar o governo é prejuízo para o governador Gladson Cameli.

. Grandidier é um dos assessores do governo mais preparados para ajudar a segurar o leme.

. Mailsa e Márcia Bittar serão candidatas ao Senado, os demais pré-candidatos da base do governo ainda podem mudar de ideia.

. Há espaço para negociações com o governador Gladson e entre eles mesmos.

. Agora que o fundão aumentou fica mais fácil de construir parcerias.

. “Tempos difíceis, tempos bicudos”, diria Sílvio Martinello.

. Algum profeta por esses dias poderia dizer quem será o próximo presidente do Brasil depois das eleições de 2022.

. Dom João VI voltou a Portugal, mas a criação de uma elite real ficou entranhada na cultura.

. Primeiro no Rio de Janeiro, depois em Brasília.

. Cerca de R$ 5,7 bilhões para o Fundo Especial de Campanha, o Fundão Eleitoral, é para manter a realeza, a casta de privilegiados da república que já nasceu podre.

. “Viva Dom Pedro II, o melhor governante que o Brasil já teve”, bradam os monarquistas.

. “O Lula é o demônio”, gritam bolsonaristas.

. “O Bolsonaro é o satanás”, rebatem os petistas.

. Ninguém se preocupe, o mundo não vai se acabar por causa das eleições no Brasil.; olha o exemplo do Chile!

. Vida que segue!

. Bom dia!