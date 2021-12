O Acre registrou o abate de 14.441 cabeças de suínos no 3º trimestre de 2021, um novo recorde na série histórica, iniciada em 1999. Essa quantidade representa alta de 9,7% em relação ao mesmo período de 2020 e, aumento de 7,8%, na comparação com o 2° trimestre de 2021.

O resultado é da Estatística da Produção Pecuária, divulgada no dia 08/12, pelo IBGE.

No Brasil, que também registrou recorde no abate de suínos no 3º trimestre de 2021, houve uma alta de 7,8% em relação ao mesmo período de 2020 e, aumento de 4,5%, na comparação com o 2° trimestre de 2021. Para mais informações, acesse a página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatorio.