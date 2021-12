O PP fechou questão em torno da candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) a mais um mandato. O recente café da manhã com militantes e membros do diretório regional faz parte da estratégia para fortalecer o seu nome dentro do partido. Ato idêntico já tinha acontecido em recente encontro com deputados, vereadores e prefeitos do PP, que lhe prestaram apoio. Fortalecida internamente na sigla, sendo presidente da direção regional, com aval nacional do partido, a senadora Mailza se fortaleceu, por isso suas declarações de que, a sua candidatura ao Senado é irreversível. O grande articulador para que a senadora mantenha a sua candidatura, sob o argumento do fortalecimento partidário, é o deputado José Bestene (PP), foto, que sempre atua com maestria nos bastidores da política. O PP é hoje o partido mais forte do estado, com os prefeitos dos dois maiores colégios eleitorais, Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O argumento é defendido por Bestene na defesa da candidatura própria a senador.

FECHADO EM CINCO

O GRUPO do governador Gladson Cameli vai virar o ano fechado em cinco candidatos ao Senado: Márcia Bittar (sem partido), Vanda Milani (PROS), Alan Rick (DEM), Mailza Gomes (PP) e Jéssica Sales (MDB). A candidatura única do grupo está longe de acontecer.

QUER A MÃO NO OMBRO

DEPOIS do insucesso em indicar um candidato a vice na chapa do governador Gladson, o MDB vai exigir para apoiar a sua reeleição, que o seu apoio integral vá para a candidatura da deputada federal Jéssica Sales (MDB) a senadora. É improvável que isso venha a acontecer.

SONHANDO ALTO

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) se diz entusiasmado com o trabalho político do deputado Jenilson Leite (PSB), como candidato ao governo. O sonho dentro do seu grupo é o de que Jenilson migre para ser o vice da chapa.

EMPECILHO NACIONAL

COMO é dado como certa no plano nacional a aliança entre PSB e PT, numa possível federação, para ser vice do senador Petecão (PSD), o Jenilson teria de deixar o PSB.

MANTEVE A PEGADA

A operação da PF sobre supostos atos de corrupção no governo não abateu o governador Gladson, que se diz tranquilo, certo da inocência, e manteve as atividades normais de governo, programadas para o fim de ano.

GRANDES PODEM COMER

O PRESIDENTE do SOLIDARIEDADE, Moisés Diniz, não revela nomes dos que vão integrar as chapas de deputado federal e deputado estadual do partido. “Se eu falar agora, os partidos maiores vão dar em cima”, justifica.

EM QUALQUER CENÁRIO

O SENADOR Márcio Bittar (PSL) deu uma recuada estratégica em relação à disputa do Senado, no aguardo de como será a posição do Palácio Rio Branco. Mas, a Márcia Bittar (sem partido), disputará o Senado em qualquer cenário. Isso é uma questão decidida.

DEBATE TÉCNICO

INTEGRANTES do Cadastro de Reserva da Polícia Civil sustentam haver sim legalidade para que todos façam a Academia de Polícia, discordam do deputado Gerlen Diniz (PP), e o desafiam para um debate técnico do assunto.

VAI DAR TUDO CERTO, JÉSSICA!

UM ato de coragem da deputada federal Jéssica Sales (MDB), em revelar que está com câncer de mama. Fé Jéssica, tudo vai dar certo, outros já se curaram e você vai se curar. Nunca perca a fé em Deus, isso lhe fortalecerá.

PESQUISA NA GAVETA

O SENADOR Petecão (PSD) está exultante com a pesquisa que tem na gaveta, com números diferentes dos que foram mostrados por outros institutos. E, com diferenças bem reduzidas entre o primeiro e o segundo colocado.

NOME PARA O JURUÁ

O governador Gladson poderá lançar o atual chefe do gabinete civil do governo, Rômulo Grandidier, como candidato a deputado federal, pelo PP. Preencheria o vazio do grupo palaciano no Juruá, liderado pelo deputado Nicolau Junior (PP), que disputará a reeleição.

DISPOSIÇÃO REVELADA

EM RECENTE conversa com amigos no fim de semana, o governador Gladson Cameli manifestou a sua intenção de ter Grandidier como o seu candidato á Câmara Federal.

VER COMO FICA

QUEM circula próximo do Gladson revela que este se encontra inclinado a não hipotecar apoio a nenhum dos candidatos a senador do seu grupo, ficando liberado para subir no palanque de todos os postulantes.

ANO PARA DECOLAR

2021 foi um ano atrapalhado na gestão do prefeito Tião Bocalon. Com orçamento próprio para 2022, o ano tem que ser de largada para decolar, aprendendo com os erros cometidos até aqui. Rio Branco não é Acrelândia.

QUANDO MARÇO CHEGAR

A candidatura da deputada federal Mara Rocha (PSDB) ao governo é fato sacramentado. A oficialização da candidatura vai ocorrer em março, quando abrir a janela partidária, e ela se filiar ao PL. E, começa a campanha.

ADVERSÁRIO DE TODOS

O FIM das coligações proporcionais atingiu mais duramente os pequenos partidos, mas também atingiu os grandes partidos. Não é fácil formar uma chapa de deputado federal com nove nomes para atingir 57 mil votos, teto para eleger um parlamentar.

SÓ ELE PODE

NINGUÉM conseguiu descobrir qual o serviço relevante que o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, prestou ao estado, para receber da ALEAC o título de “Cidadão Acreano”. Só o autor da proposta, deputado André da Drogaria Vale (PODEMOS), pode desvendar o intrigante mistério.

TIME PARA FEDERAL

AOS poucos o presidente do PODEMOS, Ney Amorim, vai montando o time para apoiar a sua candidatura a deputado federal. Integrou quatro deputados ao partido Fagner Calegário, Chico Viga, André da Droga Vale e Neném Almeida. Mas, primeiro tem de formar chapa.

PASSAGEM COMPRADA

COM os deputados Fagner Calegário, Neném Almeida, Chico Viga e André da Droga Vale na mesma chapa para estadual, dois podem comprar passagem para a balsa.

MIRANDO A POLÍTICA

A outorga do título de Cidadão Acreano ao médico Fábio de Rueda foi justa, e embute um primeiro passo para ele ser candidato a deputado federal, no grupo do senador Márcio Bittar (PSL), de quem recebeu convite pessoal.

FORA DA DISPUTA

SEGMENTOS do PT dão como improvável a candidatura do ex-prefeito Angelim a deputado federal. Principalmente, disse ontem ao BLOG um tradicional petista, se sair a federalização e a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) vier para a chapa.

FRASE MARCANTE

“O Brasil progride à noite, enquanto os políticos estão dormindo”. Elias Murad.