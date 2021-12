Saúde prioriza prevenção contra doenças transmitidas pela água

Sesacre prioriza ações em prevenção contra doenças transmitidas pela água e alimentos

Neide Santos 14/12/2021 – 14h23min

Ações em prevenção de doenças transmissíveis pela água e pelos alimentos é uma preocupação da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e, nesse foco, o Núcleo de combate a Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Vigilância em Saúde do Acre realiza esta semana, no Hotel Nobile, a capacitação em vigilância das doenças transmitidas por essas vias.

O objetivo é capacitar as coordenações municipais da vigilância epidemiológica e atenção básica na prevenção, para atuarem de maneira integrada e articulada diante do aumento de casos e de surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA). A capacitação contará com palestrantes locais e palestrantes do Ministério da Saúde.

Segundo a chefe do Núcleo de DTHA da Sesacre, Débora dos Santos, mais de 50 técnicos de todo o estado participam da capacitação e, por medida de segurança contra a pandemia da covid-19, não será aberta para um público maior. “Todos os participantes realizaram cadastro prévio, com apresentação da comprovação da segunda dose da vacina”, assegurou.

A chefe do núcleo lembrou as semanas de intensos trabalhos no período de agosto a novembro, para conter a situação de surto de DTHA e, desde então, o estado vem se mantendo fora da situação de surto há oito semanas.

“Agora é trabalharmos na prevenção de novos surtos, em decorrência das festas de fim de ano e das enchentes no período de inverno amazônico”, pontuou Débora Santos, acrescentando ser um trabalho constante de avaliação, monitoramento e qualificação de profissionais para atuarem nessas situações.