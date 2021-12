Um levantamento com base nos dados reunidos a partir de 2012 da plataforma Fiquem Sabendo mostra que as apreensões de droga nos aeroportos do Acre terminaram com a prisão de duas pessoas e 4,8 quilos de cocaínas retidos naquele ano.

Depois, ao longo dos anos, as apreensões oscilaram, em geral para cima e, no total, mais de 97 quilos foram apreendidos.

Em 2020, registrou-se a maior apreensão desta série histórica, quando 28,2 kg de drogas foram interceptados -e as apreensões deste ano de 2021 já são maiores que as de cinco anos da série.

Ao menos 30 pessoas foram presas nessas operações realizadas desde 2012 nos aeroportos de Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A imensa maioria das ocorrências foram registradas no terminal aéreo da capital.

A cocaína é a mais frequente os homens são maioria entre os presos. Até hoje, 3 mulheres foram detidas nas operações. Todas em Rio Branco.

Nos aeroportos do País, as operações trazem resultado diversificado para o produto ilícito.

De acordo com Fiquem Sabendo, mais de 18 mil quilos de cocaína foram apreendidos em aeronaves desde 2012, segundo a Polícia Federal, com mais de 4,2 mil prisões. Nos documentos divulgados, não há registros relacionados ao Acre.

Confira aqui os dados por ano (desde 2009) e por aeroporto. https://drive.google.com/drive/folders/1u2plKKmFQ9tTbSn7Pl5Qi3bZP804XEt-