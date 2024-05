Neymar, Felipe Neto e mais famosos são processados por homem que perdeu tudo em apostas

Um homem do Rio de Janeiro está processando Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores digitais por terem supostamente o motivado a apostar altas quantias de dinheiro na casa de apostas Blaze. O rapaz, que estava desempregado e usou suas reservas, disse ter perdido tudo.

O processo foi obtido pelo colunista Gabriel Perline, do portal iG, e corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Além de Neymar, Felipe Neto e outros influenciadores, também são citadas a Blaze e empresas que fazem a intermediação de pagamentos.

O autor disse ter investido R$ 62 mil nos jogos da plataforma. Além do ressarcimento dessa quantia, o homem quer uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais.

No processo, ele detalha que sempre via os influenciadores postando vídeos em que aparecem multiplicando o valor de suas apostas. Ao buscar informações, o autor do processo encontrou vídeos no Youtube que mostravam que as contas usadas pelos influenciadores se tratavam de um perfil de “treinamento” da plataforma de apostas. Ou seja, nos vídeos feitos pelos criadores de conteúdo não havia chance de perder dinheiro.

“A referida constatação, nos conduz ao óbvio, a conta treinamento/fake/demo da plataforma, possui um algoritmo diferente da conta ‘real’, a pessoa vê os influenciadores apostando, ganhando a tal ‘renda extra’, sem saber que os mesmos usam a conta demo, ao apostar na conta ‘real’, com um algoritmo diferente, a pessoa perde suas apostas”, diz a ação.

O Terra procurou as assessorias de Neymar e Felipe Neto em busca de um posicionamento, mas não houve retorno.