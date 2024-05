Cascavel é encontrada em cima de fogão de casa; veja

Uma cobra cascavel foi encontrada na terça-feira, 30, em cima do fogão por um morador de Goianápolis, na região Metropolitana de Goiânia (GO). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal silvestre que estava entre as grades.

Os profissionais usaram um aparato especial para prender a cobra. Em seguida, colocaram a cascavel dentro de um tambor e a levaram para um local afastado da cidade. As informações são da TV Anhanguera.

Com um comprimento médio de 1,2 m, a cascavel tem pele escura e manchas ovais de cor creme que se assemelham a um diamante. Seu nome é derivado do som de chocalho que emite a partir de sua cauda quando se sente ameaçada.

O veneno da cascavel é extremamente perigoso para seres humanos, podendo causar danos aos tecidos e sistemas orgânicos e inibir movimentos musculares.

Vítimas da picada podem parar de respirar se não forem socorridas em tempo hábil, algo em torno de 2 a 6 horas.