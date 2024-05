Quem é Eloy Casagrande, o baterista brasileiro que deixou o Sepultura para entrar no Slipknot?

O Slipknot acaba de oficializar sua nova formação: agora, a banda de metal vai contar o brasileiro Eloy Casagrande na bateria. A chegada do artista foi anunciada na última terça-feira, 30, em uma publicação no Instagram.

“O Slipknot oficialmente dá as boas-vindas a Eloy Casagrande”, diz o texto acompanhado por uma imagem do novo membro caracterizado.

Quem é Eloy Casagrande?

Eloy Casagrande Lopes, de 33 anos, ficou conhecido como baterista do Sepultura, banda de heavy metal mais importante do País, que passou a integrar em 2011, aos 20 anos.

À época, segundo o grupo, Eloy disse que seguiria carreira em outro projeto. “Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura”, disse um aviso.

Em novembro, o Slipknot anunciou a saída de Jay Weinberg, então baterista da banda. Pouco depois, o músico também disse ter sido pego de surpresa com a decisão. “Fiquei chateado ao receber a ligação que recebi na manhã do dia 5 de novembro; a notícia a qual muitos de vocês tomariam conhecimento pouco depois”, escreveu em um comunicado no Instagram. Leia aqui.