Sete novas cirurgias oftalmológicas são realizadas na Fundhacre neste 1o de maio

“Estou nervosa, mas muito feliz porque sei que essa angústia vai acabar.” Foi assim que a mãe do pequeno Davi, de apenas um ano de vida descreveu como se sentia pouco antes do filho entrar no centro cirúrgico da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). O menino foi um entre os sete pacientes contemplados com cirurgias oftalmológicas nesta quarta-feira, 1º de maio.

As cirurgias realizadas foram para correção da catarata por meio do método de facoemulsificação e fazem parte do compromisso do governo do Estado, por meio da Fundhacre e com apoio do médico Eduardo Velloso, para redução das filas de cirurgias oftaltomológicas.

“Eu já estava esperando quase um ano. Foi descoberto [que o Davi tinha catarata] com cinco meses. Foi muito difícil, mas ele enxerga um pouco, só que é difícil cada dia”, relatou a mãe emocionada.

Entre os pacientes estavam três crianças e quatro adultos. Por meio das cirurgias, os pacientes terão uma melhora significativa em sua qualidade de vida.

Maria Isabel Soares Araújo, de 11 anos, relata que enxergar durante o dia é sua maior dificuldade. “Minha mãe me contou que o doutor disse que eu tinha catarata. Eu fico um pouco nervosa [com a cirurgia], mas me dá um pouco de alívio ver que tem mais gente aqui passando pelo mesmo procedimento. Fazer a cirurgia vai melhorar mais meu olho, porque eu tenho dificuldade de enxergar no sol, meu olho fica ‘baixo’. É mais de dia que me dá incômodo”, relatou a menina.

Para a presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza, a proposta é reforçar os serviços cada dia mais. “O governo do Estado segue trabalhando para alcançar todos aqueles que precisam e as cirurgias oftalmológicas já estavam ocorrendo porque é um compromisso diminuir as filas. Temos pacientes esperando há bastante tempo, então estamos trabalhando, inclusive buscando parcerias, para ampliar nossa capacidade e atender cada vez mais pessoas”, pontuou Ana Beatriz.

O médico Eduardo Velloso também reforçou a importância da parceria com o governo do Estado. “É um compromisso do governo do Estado e nosso. Estamos aqui hoje para operar pacientes mais graves que necessitam de uma anestesia geral para ficar com uma boa visão. Esse é o nosso compromisso de zerar as filas conforme prometido por mim e pelo governo do Estado”, destacou Veloso.

No próximo dia 13 de maio, novas cirurgias estão programadas para promover qualidade de vida a outros sete pacientes, com cirurgias oftalmológicas.