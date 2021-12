Longo faz duras críticas ao TSE por horário de votação no Acre

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Pedro Longo (PV), apresentou na sessão desta terça-feira (14) uma Moção de Protesto contra a proposta que está em análise no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de acabar com a diferença de fusos horários nos locais de votação em todas as regiões do país.

Segundo o parlamentar, a proposta que ainda será votada pelos sete ministros do tribunal e já pode valer para as eleições gerais de 2022, pode causar prejuízos à população do Estado do Acre.

“Se aprovada a matéria, o processo eleitoral no Acre terá início às 5h da manhã e se encerrará às 3h da tarde, isso é um absurdo. Os mesários que precisam se apresentar uma hora antes da seção terão que sair de casa às 5 da manhã, esse horário nem transporte coletivo tem. E como será nas aldeias indígenas e nas comunidades ribeirinhas? Nesse horário tudo está escuro. Essa proposta não pode ser aprovada. Ela não dialoga com os estados da Amazônia”, disse.

Pedro Longo pediu celeridade na apreciação e votação da Moção de Protesto salientando que o TSE votará a proposta até o final da semana. “Lembrando que essa moção não é só minha, ela é coletiva e devemos aprová-la ainda hoje porque até o final da semana o TSE decidirá essa temática”, concluiu.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac