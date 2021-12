Elynalia Lima –

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), torna público o edital N°011 Seplag/Iapen que divulga as respostas aos pedidos de revisão dos resultados finais da investigação criminal e social e da prova de títulos, e o edital Nº 012 que torna público o resultado final e a homologação do processo seletivo simplificado para a contratação, por tempo determinado, de profissionais de nível médio e superior para o Escritório Social do Iapen, por meio da publicação dos editais no Diário Oficial do Acre desta terça-feira, 14.

As respostas aos pedidos de revisão dos resultados preliminares da Investigação Criminal e Social e da Prova de Títulos estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo Simplificado no site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: 0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou ainda pelo e-mail [email protected]

O processo seletivo simplificado do Iapen, que visa a contratação, por tempo determinado, de profissionais de nível médio e superior para compor o quadro do Escritório Social do instituto, é regido pelo EDITAL SEPLAG/IAPEN Nº 01, publicado no Diário Oficial do dia 5 de julho, e executado pelo Ibade.

Edital Nº 011

Edital Nº 012