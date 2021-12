Michele: exoneração de Frank mostra a luta pelo fim do assédio

A vereadora Michelle Melo (PDT) usou a Tribuna da Câmara de Rio Branco (CMRB) nesta quinta-feira, 02, para comentar a exoneração de Frank Lima, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Frank foi exonerado por pedido próprio, após mais de três meses afastado em razão das acusações de assédio sexual.

Na Tribuna, a parlamentar afirmou que a exoneração mostra a luta pelo fim do assédio contra as mulheres. Michelle afirmou que não iria deixar as represálias prejudicarem os trabalhos frente à Câmara de Rio Branco.

“A luta que eu encapei foi sobre de como será o futuro de nossos filhos, pois tenho a convicção de aquilo que semeamos hoje, colheremos amanhã e vencer o assédio sexual no trabalho é uma vitória que irá garantir a vitória dos nossos filhos e filhas. Recebi muita hostilidade, mas perseverei naquilo que acredito. Hoje, quero dizer o que sempre digo, que o bem vence o mal”, afirmou.