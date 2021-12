Em congresso internacional, Ashaninka alertam para ameaças e necessidade de proteção e desenvolvimento da fronteira amazônica

O Congresso Internacional Apiwtxa – Ameaças, Proteção e Desenvolvimento na Fronteira Amazônica foi realizado entre os dias 16 e 19 de novembro de 2021, na Terra Indígena Kampa do Rio Amônia, Marechal Thaumaturgo, Acre, organizado pela Associação Ashaninka do Rio Amônia – Apiwtxa.

Foram mais de 100 pessoas reunidas para apresentar e debater o cenário atual da fronteira entre Peru e Brasil, das áreas de Yurúa e Alto Tamaya, no Ucayali, e Alto Juruá, no Acre. Os povos indígenas e comunidades rurais ali presentes, juntos, representam mais de 3 milhões de hectares da Amazônia. As ameaças enfrentadas são enormes, com o narcotráfico, as estradas ilegais, os madeireiros, os mineradores e os traficantes de terras, protegidos pela corrupção do Estado.

Como resultado de três dias intensos de debate e estudo sobre a situação atual da região, elaboramos em conjunto a “Declaração do Congresso Internacional Apiwtxa – Ameaças, Proteção e Desenvolvimento na Fronteira Amazônica”, assinada pelos povos indígenas e instituições presentes. “As ameaças que enfrentamos são enormes, mas o narcotráfico, as estradas ilegais, os madeireiros, a mineração ilegal e a grilagem de terra, todos protegidos pela corrupção do Estado, não param de destruir nossos territórios e florestas”, diz um dos trechos.

Trazemos esta Declaração como uma voz de união dos nossos povos, exigindo as ações necessárias pelos governos para que tenhamos nossos direitos, território, cultura e vidas preservadas, como garantem as leis!

Confira a Declaração:

>>DECLARAÇÃO DO CONGRESSO INTERNACIONAL APIWTXA – AMEAÇAS, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA FRONTEIRA AMAZÔNICA<< >>DECLARACIÓN DEL CONGRESSO INTERNACIONAL APIWTXA – AMENAZAS, PROTECCIÓN Y DESAROLLO EN LA FRONTERA AMAZONICA<<