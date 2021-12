Bebê de povo de recente contato é removido no Acre pelo Ciopaer

O primeiro chamado para a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi realizado ainda na tarde da sexta-feira, 3, e tratava do quadro de saúde de um bebê do Povo do Xinane, no alto rio Envira, de contato recente.

Em razão da distância e do horário, não houve como realizar o resgate naquela sexta-feira, então, a equipe do Samu acionou de imediato o parceiro fiel de todas as missões em áreas isoladas, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).



A missão foi articulada e no sábado, 4, as equipes partiram rumo ao alto rio Envira, conta o coordenador do Samu, Pedro Pascoal.

“Foi praticamente o dia todo de missão, trata-se de um povo indígena de contato recente, fizemos a assistência por telefone logo no primeiro contato, para estabilizar o quadro clínico da criança e dar tempo de nossa equipe chegar ao local. Foram aproximadamente 10h de missão, e a criança já está em tratamento”, relatou Pascoal.