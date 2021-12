Polícias prendem suspeito de incêndio em residência em Xapuri

Ascom/Polícia Civil do Acre –

Na manhã deste domingo, 5, a Polícia Civil em Xapuri prendeu F.M.O, de 36 anos, principal suspeito de atear fogo na residência da ex companheira.

A Polícia Civil deu continuidade ao caso de incêndio criminoso ocorrido na madrugada deste domingo e chegou a, F.M.O, de 36 anos de idade, que foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, pela Policia Militar.

A equipe de investigação realizou diligências até o local do incêndio onde conseguiu provas de que o ex marido da vítima foi realmente a pessoa que tocou fogo no imóvel.

Os policiais civis realizaram uma entrevista preliminar com o suspeito, que após ter sido confrontado com diversos indícios, acabou confessando a autoria do crime, alegando que nem um momento tinha intenção de matar sua ex companheira, querendo causar somente prejuízo material.

O preso foi colocado a disposição da justiça.