O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), inaugurou nesta quinta-feira, 2, em Sena Madureira, mais um polo do Programa Academia da Saúde, criado em 2011 pelo Ministério da Saúde, sendo uma estratégia para fortalecer a Atenção Primária no enfrentamento às Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

Programa tem a finalidade de ofertar serviços e iniciativas para além das práticas corporais e atividade física. Foto: Ricardo Amaral/Assessoria de Imprensa da Prefeitura

O programa tem a finalidade de ofertar serviços e iniciativas para além das práticas corporais e atividade física, que fossem capazes de favorecer a melhoria da saúde da população usuária e contribuir para a promoção da saúde e a produção do cuidado e de modos de vida saudáveis da população, a partir da implantação de polos com infraestrutura e profissionais qualificados.

O Acre conta com 50 polos de academia implantados, distribuídos nos 22 municípios, sendo que o município de Rio Branco possui o maior número de polos em razão de sua população, seguido por Brasileia, Sena Madureira e Porto Acre.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais e da coordenadora Estadual do Programa, Ana Maria Alves: “Esta ação é resultado de um trabalho conjunto entre Estado e os municípios, que não mediram esforços para que esse momento acontecesse”, pontua.

Ainda de acordo com a coordenadora, a inauguração vem potencializar as ações de promoção da saúde, como aumento no nível de atividade física da população e a integralidade do cuidado.