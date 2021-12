Com o objetivo de reconhecer, valorizar e prestar homenagens a autoridades e servidores de vários órgãos públicos que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à Superintendência da Polícia Federal no Acre, a instituição promoveu, nesta sexta-feira, 3, o Prêmio Reconhecimento aos Valores e Personalidades 2021. Ao todo, 41 pessoas foram agraciadas com a comenda e certificado de honra ao mérito.

O governador do Acre, Gladson Cameli, foi um dos principais homenageados e ocupou posição de honra durante cerimônia realizada no auditório da sede da Polícia Federal, em Rio Branco. O chefe do Poder Executivo parabenizou o ineditismo da iniciativa e aproveitou o seu discurso para enaltecer o trabalho da instituição no permanente enfrentamento ao crime no estado, assim como a brilhante relação de respeito construída junto à sociedade.

“Todos sabem que a Polícia Federal é uma das instituições mais respeitadas e admiradas pelo povo brasileiro. E isso não é à toa. O combate sem trégua das senhoras e senhores que compõem o corpo da Polícia Federal à corrupção, ao tráfico de drogas e outras formas de criminalidade, que prejudicam a nossa sociedade é reconhecido pela opinião pública do nosso país”, expôs.

Cameli reafirmou ainda o compromisso de sua administração no aspecto de somar esforços entre as instituições do Estado e Polícia Federal. “Como governador, tenho orientado minha equipe a prestar o auxílio naquilo que os senhores necessitem para atuar. Seja por meio da Polícia Militar, Polícia Civil e as outras forças que compõem a nossa Segurança Pública. Nesse sentido, a minha palavra sempre é a de união”, pontuou.

Na oportunidade, o atual superintendente da PF aproveitou para destacar os resultados históricos alcançados pela superintendência neste ano. Segundo o delegado Érico Barboza Alves, a integração interinstitucional tem grande relevância em relação aos números obtidos.

“Hoje é um dia de celebrar os resultados da Polícia Federal e também de prestar essa homenagem aos órgãos parceiros, que tantos nos ajudaram. Deflagramos 64 operações especiais em 2021, ou seja, mais de uma por semana e é o triplo do ano passado. Conseguimos apreender mais de R$ 60 milhões em bens e 44 toneladas de drogas, além de de 175 prisões e 1.500 indiciamentos. Conseguimos solucionar 95% das nossas investigações”, explicou.

Os homenageados

Quatro ex-superintendentes regionais receberam a condecoração. São eles: Marcelo Salvio Rezende Vieira; Araquém Alencar Tavares de Lima; Chang Fan; e Diana Calazans Mann. Para esta última, que prezou pelo fortalecimento das parcerias com outros órgãos durante sua gestão, os resultados positivos são uma realidade incontestável.

“Foi uma honra ter atuado no Estado do Acre. Como ex-superintendente, fico muito feliz em ver todo o esforço que tivemos para realizarmos um trabalho integrado está rendendo frutos, consolidando a Superintendência da Polícia Federal no Acre como uma das mais importantes no combate ao crime organizado”, afirmou

Francisco Thum, presidente do Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf), recebeu a homenagem. “Esse é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo feito com seriedade e com respeito. Eu me sinto muito honrado por estar representando o Idaf neste momento tão especial”, comentou.

Presidente do Idaf, Francisco Thum, também recebeu a homenagem Foto: Diego Gurgel/Secom

Também foram reconhecidos o comandante do 7º Batalhão de Engenharia de Construção, coronel Milton Maciel; o comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Rio Branco, 1º tenente Edson Baratto; o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cezar Rocha dos Santos; o delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Portes; o comandante-geral da Polícia MIlitar, coronel Paulo César Gomes; a presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Taynara Martins; o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre, Getúlio Azevedo; o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Arlenilson Cunha; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre, Ronald Polanco; o chefe da Fundação Nacional do Índio, Rodolfo Nobres; o superintendente dos Correios no Acre, Juliano Arns; entre outras autoridades.