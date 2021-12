Fieac apresenta proposta da Amacro em reunião da Pró-Amazônia

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) sediou nesta quarta-feira, 1º de dezembro, a 10ª Reunião do Conselho de Representantes da Pró-Amazônia, com lideranças do setor industrial de toda a Amazônia Legal.

Além do anfitrião, José Adriano, presidente da FIEAC, participaram presencialmente o presidente da Ação Pró-Amazônia e da Federação das Indústrias de Rondônia (FIERO), Marcelo Thomé; os presidentes da FIEAM, Antônio Carlos da Silva; da FIEMA, Edilson Baldez das Neves; da FIER, Izabel Cristina Itikawa; o governador do Acre, Gladson Cameli; entre outras lideranças políticas e empresariais. O presidente da FIEMT, Gustavo de Oliveira, participou virtualmente.

O presidente José Adriano aproveitou o encontro para apresentar a proposta da Amacro, projeto que visa a criação de uma zona de desenvolvimento unindo os estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

Lideranças industriais da Amazônia Legal com o governador do Acre, Gladson Cameli – Foto/Assessoria FIEAC

“Essa proposta da Amacro é fruto de vários debates e converge com os desafios que temos à frente dos três estados. Já temos o apoio de todas as federações da Amazônia a esse projeto e pretendemos consolidá-lo”, destacou José Adriano.

O empresário agradeceu a presença dos demais líderes industriais da Amazônia Legal, bem como do governador Gladson Cameli. “Somos gratos pela vinda dos presidentes das federações das indústrias ao Acre e enaltecemos também o apoio que temos recebido da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A presença do governador, Gladson Cameli, também repercute positivamente e demonstra a boa relação institucional que mantemos com o poder público”, acentuou.

Marcelo Thomé, presidente da Ação Pró-Amazônia e da FIERO, destaca importância da agenda sustentável – Foto/Assessoria FIEAC

Para o presidente da Ação Pró-Amazônia e da Federação das Indústrias de Rondônia, Marcelo Thomé, a reunião no Acre simboliza a força e a união das federações na agenda do desenvolvimento sustentável de toda a região. “Isso também reforça nosso compromisso. A FIEAC, com a liderança de José Adriano, tem feito um trabalho extraordinário no sentindo de promover desenvolvimento e formação profissional aqui no estado”, acrescentou.

Já o governador do Acre, Gladson Cameli, ressaltou que é possível unir desenvolvimento e sustentabilidade. “Dá para preservar e fazer um programa de governo atrelado ao desenvolvimento, geração de emprego e sustentabilidade, para isso, só temos que obedecer ao que está na constituição e no novo código florestal. Fazendo isso com o que temos de mais moderno de alternativas, temos tudo para ter um Acre desenvolvido e sustentável”, argumentou.

Governador Gladson Cameli prestigiou a reunião da Pró-Amazônia no Acre – FotoAssessoria FIEAC

AÇÃO PRÓ-AMAZÔNIA – É uma Associação sem fins lucrativos formada pelas Federações das Indústrias dos Estados da Amazônia Legal, com sede em Brasília. Criada em 26 de novembro de 1991, tem como principal objetivo promover a integração das diretrizes e ações das federações associadas, visando ao desenvolvimento socioeconômico da região.

Dentre outros propósitos, busca defender os interesses de suas federações junto à Confederação Nacional da Indústria (CNI), colaborando na discussão de projetos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de outras entidades não-governamentais.