O mundo viu e ouviu em alto e bom som a celebração do goleiro Weverton na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 2 a 1, na Libertadores da América. “Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre…” bradou Weverton despertando alegria, espanto e ódio em alguns. Na verdade, ele recitou um versículo do Salmo 106, do rei semita Davi.

Ao ver a cena o ator Paulo Betti não se conteve e extravasou sua fúria nas redes sociais comparando Weverton ao ex-goleiro do Flamengo, Bruno, assassino de Eliza Samudio. Pressionado por causa da intolerância religiosa, se desculpou. Desculpas aceitas pelo Weverton. Paulo Betti se diz ecumênico e adora religião.

É comum jogadores, a exemplo de Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e até Ronaldo Fenômeno fazerem o sinal da cruz ao entrar ou sair do campo. Alguns dançam samba, fazem gestos simbólicos para as esposas grávidas, para o filho que nasceu (Bebeto) quando fazem gols. Outros já fazem o axé, um salve e outros mais não fazem nada. São discretos. Na verdade, são expressões políticas e não só religiosas, razão pela qual despertam tanto ódio entre os grupos sociais. Humanos são intolerantes. O diabo sempre será o outro. É por isso que ofende tanto.

. Cara ou coroa?!

. Jair Messias Bolsonaro vai de Gladson Cameli ou de Mara Rocha se ela for candidata a governadora?

. A Voz de Brasília diz que ele pode nem vir ao Acre na campanha; os votos daqui em se tratando de eleição presidencial cabem numa cuia de coité (das pequenas).

. É, mas tem o Senado e a Câmara que interessam ao PL.

. Mara, inclusive, pode disputar o Senado.

. Estaria equacionado o problema.

. O senador Márcio Bittar (PSL) emplacou recursos para a ampliação da ponte José Augusto de Araújo que liga Epitaciolândia a Brasiléia.

. Secretários e demais membros do 1º escalão do governo devem se afastar apenas em março para disputar as eleições e não em dezembro.

. A fronteira virou um mercado persa!

. O PSL fica com o vice-governador Rocha no Acre; é o que diz a voz de Brasília.

. A voz de Brasília sabe tudo…

. Sabe até quem vai vencer eleição ano que vem para o Senado.

. Para presidente e governador também!

. O negócio não tá bom…

. Chama o Rômulo!

. Bom dia!