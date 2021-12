Valor da pecuária é 50% superior ao de outras atividades no Acre

Conforme o IBGE, no PIB de 2019, o valor total de crescimento de todos os setores juntos, o chamado Valor Adicionado Bruto (VAB) no ano, foi de R$ 13,94 bilhões. Na agropecuária, conforme expresso no gráfico, a pecuária liderou o valor adicionado com R$ 697 milhões (67%); seguido pela agricultura, com R$ 243 milhões (23%); e, finalmente, a produção florestal, pesca e aquicultura, com R$ 105 milhões (10%).

O Valor Adicionado pela agropecuária caiu 12,7% em relação ao ano anterior, e foi, dentre os três setores da economia, o que apresentou a maior retração, apesar do crescimento da pecuária. A participação da agropecuária no PIB caiu de 8,9% (2018) para 7,5% (2019). Para mais informações, acesse a página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatorio.