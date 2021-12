Dia 6 começa Mostra Seplag de Artes Visuais no Palácio das Secretarias

Dia 6 de dezembro, próxima segunda feira, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), em parceria com a Associação de Artistas Plásticos do Acre (AAPA), inaugura a Mostra Seplag de Artes Visuais. Natalino Santos da Conceição é o primeiro artista plástico a participar da exposição, que estará no hall do Palácio das Secretarias durante todo o mês de dezembro.

A iniciativa busca incentivar a produção artística e cultural acreana, dando a oportunidade de artistas locais dexporem as suas obras mais recentes e revelar artistas visuais de todas as categorias como pintura em telas, gravuras, aquarelas, dentre outras. A ideia é que todos os meses a AAPA traga exposições diferentes para compor a Mostra Seplag até o final de 2022

Primeiro artista a participar da Mostra, Natalino Santos é reconhecido pela abordagem naturalista e pela representação de cenas cotidianas do interior da Amazônia e da figura do homem caboclo. Nas suas pinturas, busca refletir sobre a ação predatória do homem e tem como inspirações referências de vegetações nativas, animais, seringueiros, costumes e tradições.

Placido de Castro/Praça da Revolução, obra que estará em exposição. Foto: Portfólio Natalino Santos da Conceição

“Essa exposição traz uma junção de trabalhos meus realizados nos últimos 10 anos sobre a ação do homem ao meio ambiente e cria uma construção poética a partir das vegetações e os povos da floresta para construir um intermédio entre as pinturas e a paisagem da floresta amazônica”, afirma Natalino Santos da Conceição.