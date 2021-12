Detran entrega aparelhos celulares para Boletim de Acidentes

A direção do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou nesta terça-feira, 30, a entrega de aparelhos celulares ao Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e à Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito (Ciftran) para dar início à fase de testes para a implantação do Sistema Eletrônico de Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) no estado.

O boletim é expedido pela autoridade de trânsito no momento da ocorrência do acidente, o proprietário do veículo precisa deste documento para acionar a seguradora, caso o veículo possua seguro, e com ele comprovar o sinistro.

Segundo o sargento Jakes Gomes, auxiliar de planejamento do BPTran, o sistema ainda está em fase de testes, e em breve estará disponível. “Nessa fase de testes iremos continuar preenchendo o BAT físico, juntamente com o eletrônico até que haja garantia da eficácia do sistema”, afirmou o sargento.

O coordenador da Ciftran, Ícaro Roque, disse que o sistema vai facilitar a vida das pessoas que necessitarem do documento.

“O sistema vai facilitar tanto para o agente de trânsito quanto para o condutor, pois o tempo de preenchimento do documento será menor e o condutor não vai mais precisar se dirigir ao Detran para pegar o documento, podendo ser acessado diretamente no site do órgão”, ressaltou.