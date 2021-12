Acre gera 1.027 novos emprego em outubro, informa Ministério

O Acre gerou 1.027 postos de trabalho em outubro, 77 a mais que em setembro, quando 950 novas vagas foram abertas no Estado. Os dados são do Novo Caged, divulgados na tarde desta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho.

Com esse resultado, o Acre consolida trajetória de manutenção da oferta de trabalho com carteira assinada, tendência que vem desde o mês de janeiro -e também chancela os dados do IBGE, que vê redução no desemprego.

No plano nacional, o resultado é igualmente positivo: 253.083 novos postos de trabalho em todo o País em outubro. No acumulado de janeiro a outubro de 2021, o saldo é de mais de 2,6 milhões de novas vagas de emprego.

26 Unidades da Federação registraram saldo positivo na geração de empregos, com destaque para a região Sudeste. Os estados que mais abriram postos de trabalho foram: São Paulo (76.952 postos); Minas Gerais (21.327) e Rio de Janeiro (19.703)