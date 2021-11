Em Assis Brasil, Detran revitaliza sinalização de trânsito horizontal

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) em parceria com a prefeitura de Assis Brasil revitaliza a sinalização horizontal do município, por meio do setor de Engenharia de Trânsito da autarquia. A ação teve início na quarta-feira, 17, e foi finalizada nesta quinta-feira, 25.

Para o chefe da 10ª Circunscrição Regional de Trânsito (10ª Ciretran), Manoel Saldanha, a renovação da sinalização das vias no município é positivo para a população, principalmente para os pedestres.

“Além de revitalizar, o Detran conseguiu trazer um pouco da educação de trânsito para Assis Brasil, isso foi um grande incentivo para conscientizarmos os condutores a respeitarem mais os pedestres”, ressaltou Saldanha.

Com o objetivo de proporcionar maior segurança aos participantes do trânsito, estão sendo revitalizados mais de 400 m² de sinalização horizontal, que são pinturas realizadas nas vias, como faixas de pedestres e linhas de divisão de fluxo.

“O principal trabalho que realizamos no município foi a confecção das faixas de pedestres. Pois, sabemos a importância dessa sinalização, principalmente para resguardar a vida”, reforça Vitor Peres, arquiteto e urbanista do setor de Engenharia da autarquia.