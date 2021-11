Desmatamento na Amazônia Legal cresceu 21,97% no último ano

Recomendações para cartas e documentos timbrados do INPEO mapeamento do Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite) registra que o desmatamento na Amazônia Legal foi de 13.235 Km2, entre 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, o que representa um aumento de 21,97%, se comparado com o Prodes 2020. Os estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia correspondem a 87,25% do desmatamento na região.

O mapeamento do PRODES é feito com base em imagens do satélite Landsat ou similares, para registrar e quantificar as áreas desmatadas maiores que 6,25 hectares. O PRODES considera como desmatamento a remoção completa da cobertura florestal primária por corte raso, independentemente da futura utilização destas áreas.