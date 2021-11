Com novo PIB, valor adicionado à economia do Acre é de R$13,9 bi

Conforme o IBGE, o PIB do Estado do Acre foi estimado em R$ 15,63 bilhões e sua participação na economia brasileira manteve-se em 0,2%. Na análise de variação em volume, atestou-se crescimento de 0,2%, entre 2018 e 2019. Conforme pode ser verificado no gráfico, o valor total de crescimento de todos os setores juntos, o chamado Valor Adicionado Bruto (VAB) no ano, foi de R$ 13,94 bilhões.

O gráfico também expressa a participação de cada setor da economia (agropecuária, indústria e serviços) no valor final do PIB. Em relação ao comportamento dos setores, o resultado foi o seguinte: A agropecuária caiu 12,7% e foi o segmento com maior retração. Sua participação no PIB caiu de 8,9% (2018) para 7,5% (2019). O setor Industrial registrou queda de 2,9% entre 2018 e 2019. Sua participação no PIB caiu de 8% (2018) para 7,2% (2019). Já o setor dos serviços cresceu 1,4% e compensou a queda da agropecuária e da indústria. Sua participação no PIB subiu de 83,1% (2018) para 85,3% (2019). Para mais informações, acesse a página do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre no site forumdoacre.org.br/observatorio.