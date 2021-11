Ação da DPE realiza quase mil atendimentos em Senador Guiomard

A 11ª edição do projeto Defensoria ao seu Lado, Cidadania mais perto de você realizada neste sábado, 27, em conjunto com a Prefeitura de Senador Guiomard e Carreta Ambiental, promoveu quase mil atendimentos à população do município residente tanto na cidade como na zona rural. A Escola Estadual Veiga Cabral e o Salão Paroquial Pe. Luís Maria Tanguy abrigaram as equipes das instituições parceiras que fizeram parte da ação itinerante.

Foram oferecidos atendimento jurídico cível e criminal (Defensoria Pública), atendimento jurídico (Ministério Público do Acre), emissão e agendamento de 1ª via de RG (Instituto de Identificação), emissão de Título de Eleitor (TRE), atendimento médico e de saúde, exames laboratoriais, testes rápidos, vacinas (Saúde Itinerante da Sesacre e do município de Senador Guiomard), oficinas de acidentes domésticos e primeiros socorros (Corpo de Bombeiros), orientação e prevenção de violência contra a mulher (Patrulha Maria da Penha), orientação e resoluções ambientais (Carreta Ambiental), orientação e negociação de débitos (Energisa), apoio e logística (4º BIS).

A produtora Maria Antônia Santos, moradora da zona rural, levou os filhos de 12, 8, 6 anos para tirar a primeira via da carteira de identidade. O serviço foi um dos mais procurados pela população e o número de atendimento chegou a ser ampliado com agendamento futuro para atender a demanda de quem esteve no local. “Essa procura é normal, mas nos planejamos para atender os moradores da cidade e veio muita gente da zona rural”, explicou a diretora do Instituto de Identificação, Roselayne Sobreiro.

Maria Antônia levou três filhos para tirar a primeira via da carteira de identidade Foto: Golby Pullig/Ascom DPE

A defensora-geral, Simone Santiago, agradeceu pessoalmente cada uma das equipes que atenderam a população representando os parceiros do projeto e destacou a importância das parcerias para alcançar um número maior de pessoas para oferecer cidadania e inclusão social. “Queremos sair, estar mais perto das pessoas, ouvindo suas necessidades para diminuir a distância entre o cidadão e seus direitos. Sozinhos não conseguimos fazer muita coisa, por isso agradeço a cada um que se dedicou para que esta ação fosse realizada”.