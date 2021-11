Não deu para o Flamengo. O sonho do tri da Libertadores ficou para o ano que vem. Em Montevidéu, o Rubro-Negro foi superado pelo Palmeiras. Após sair atrás do placar, a equipe de Renato Gaúcho buscou o empate. No entanto, na prorrogação, Deyverson foi o herói do título do Verdão. Com o resultado de 2 a 1, a equipe paulista se sagrou tricampeão da Libertadores.

A partida em Montevidéu começou bastante agitada com as duas equipes buscando o jogo. Porém, aos cinco minutos, o Palmeiras abriu o placar. Gustavo Gómez lançou Mike, o lateral alviverde foi na linha de fundo e cruzou na medida para Raphael Veiga, que finalizou, sem chances de defesa para Diego Alves.

Na frente do placar, o Palmeiras passou a se posicionar de forma mais recuada. O Flamengo tinha a bola, mas não conseguia impor o seu ritmo. Jogador mais inspirado em campo, Arrascaeta descolou levantamento para Gabigol, que cabeceou para fora, assustando o goleiro Weverton.

Aos 30 minutos, o Flamengo teve um problema físico e Renato Gaúcho precisou fazer uma substituição. O lateral-esquerdo Filipe Luís sofreu uma lesão e acabou sendo substituído por Renê.