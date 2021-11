O ministro da Justiça, Anderson Torres, informou na noite deste sábado (27) que 69 balsas de mineração ilegal foram destruídas em ação que envolveu a Polícia Federal, Ibama e Marinha, no Rio Madeira.

As balsas chegaram à região de Autazes no meio da semana e as imagens mobilizaram o aparato policial.

Assista:

🚨🚨Conforme determinei, o @JusticaGovBR agiu imediatamente contra o crime. Operação planejada rápida, e executada eficientemente. Somente hoje (17), a @policiafederal e o @brasil_IBAMA já destruíram 69 balsas em mineração ilegal na Amazônia! Parabéns a todos os envolvidos! pic.twitter.com/7XPJSnuYv8 — Anderson Torres (@andersongtorres) November 28, 2021