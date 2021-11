Com atividades presenciais nas aldeias, Acre se transforma no centro internacional do etnoturismo em 2022

Através de uma articulação do Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo do Acre (SEET), o Acre vai sediar o evento de lançamento do segmento etnoturismo das Rotas Integradas da Amazônia (RAI). A ideia é envolver os países vizinhos e apresentar culinária, artesanato e toda a cultura indígena do Acre, inclusive com atividades presenciais nas aldeias. A previsão é que aconteça em maio de 2022.

O etnoturismo no Estado acontece de maneira expressiva e estruturada. Essa foi uma das razões do evento ocorrer aqui.

“Tem aldeias que chegam a movimentar milhões em festivais e vivências. Os povos indígenas representam a biodiversidade e a riqueza da cultura amazônica e isso chama a atenção do turista, principalmente estrangeiro”, reforça o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.

No Acre, existem 34 terras indígenas reconhecidas pelo governo federal e distribuídas entre 11 dos 22 municípios acreanos.

Rotas Integradas

O objetivo da integração consiste em potencializar, de forma conjunta, as rotas turísticas amazônicas de forma a fortalecer e ampliar o turismo em toda a região.

7 Estados compõem a RAI, são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo Indígena

Em outubro, a Seet assinou contrato para elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo Indígena. A iniciativa atenderá 43 aldeias e 15 povos indígenas.

Trata-se de um estudo e planejamento estratégico para o desenvolvimento desse segmento no estado. O plano irá estabelecer a demanda turística real, inventário da oferta turística, diagnóstico e prognóstico turístico, diretrizes, programas e projetos voltados para o fortalecimento do setor.