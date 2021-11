Estado vai rastrear em tempo real 3.000 veículos do Governo do Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), tem avançado no projeto de rastreamento veicular, que irá monitorar por georreferenciamento e de forma online todos os veículos automotores pertencentes à administração pública estadual.

O projeto faz parte de uma série de ações que a Seplag tem realizado para aumentar o controle sobre os bens públicos do Estado. Atualmente, o projeto está na fase final de licitação, com a homologação da empresa que deve ser escolhida para dar suporte a até três mil veículos do governo. O sistema será online e cada órgão terá o controle de sua frota.

Segundo Victor Bonecker, secretário adjunto de Gestão Administrativa, a Seplag tem feito desde 2020 um trabalho de identificação de bens do Estado, mas que quando voltaram-se para veículos, perceberam que havia um descontrole no uso e no registro desses bens.

A Secretaria pediu então para que cada órgão atualizasse sua frota junto ao patrimônio público e em paralelo começou a pensar em soluções tecnológicas para um controle maior desses veículos, que ainda fosse capaz de coletar dados importantes para futuras tomadas de decisões como, por exemplo, quilometragem, consumo de combustível e a identificação do motorista.

Assim, foi publicado o Decreto nº 8.828 em 4 de maio deste ano, que determina a obrigatoriedade do rastreamento georreferenciado e em tempo real de todos os veículos automotores, máquinas agrícolas autopropelidas e máquinas de construção civil dos órgãos do Poder Executivo, suas autarquias e fundações, e, ainda, daquelas que estiverem a serviço destes.

“A próxima fase é iniciar o cronograma de instalação ainda este ano. Acreditamos que o contrato de três mil veículos vai contemplar todo o Estado. Isso vai servir ainda para que nós possamos atualizar o inventário do governo de forma fidedigna e vai evitar o uso impróprio dos veículos do Estado”, comenta Victor Bonecker.