De projeto do MP, cantor acreano avança no The Voice Brasil

O cantor acreano Gustavo Matias venceu uma batalha musical, nesta terça-feira (23),e avançou para mais uma fase do programa The Voice Brasil, exibido pela Rede Globo. O jovem é professor no Conservatório de Música do Juruá, que faz parte do projeto Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com o Exército Brasileiro e o Poder Judiciário.

Gustavo interpretou a música “The Prayer”, com a participante Marya Bravo. A canção é originalmente gravada pela cantora canadense Celine Dion, em dueto com o tenor italiano Andrea Bocelli, e escrita por David Foster, Carole Bayer Sager, Albert Testa e Tony Renis.

A apresentação agradou aos jurados e, antes da decisão de quem passaria para próxima fase do programa, o acreano recebeu elogios da cantora Iza. “Gustavo, você é tão especial e seu dom é tão incrível”, externou a jurada.

A decisão da batalha musical foi feita pelo jurado Carlinhos Brown, que, ao escolher Gustavo Matias, destacou que a emoção transmitida durante a apresentação foi decisiva. “Meu querer não é meu, e minha emoção pede Gustavo”, afirmou Carlinhos.

Gustavo agradeceu Maiara Bravo pelo trabalho que fizeram juntos, afirmando que seguiria representando a cantora, com quem batalhou, bem como todos os outros artistas do Time Brown. Sobre ter passado para a próxima fase, Gustavo destacou a forte emoção que sentiu e a gratidão por aqueles que o ajudaram em sua trajetória na música.

“É um misto de alegria, adrenalina, orgulho e vontade de continuar lutando ainda mais pelo meu estado. Vontade de valorizar todo o mundo que acreditou e depositou fé em mim, ao Ministério Público do Acre, que, através da doutora Kátia e do doutor Iverson, mudou a minha vida de uma forma inacreditável. O Conservatório Musical do Vale do Juruá abriu as portas para mim e me ensinou muita coisa, principalmente a ser uma pessoa melhor e transformador de vidas.” afirmou o cantor.

Trajetória do artista

Gustavo Matias de Oliveira Pinheiro da Silva já demonstrava talento para música desde os seis anos de idade e cantava na igreja que frequentava, em Cruzeiro do Sul.

O jovem entrou para o Conservatório em 2016 como aluno de canto. Destacou-se e passou a dar aulas. Em 2019, um projeto do Conservatório foi aprovado por meio de um edital do projeto “Bem Maior”, do apresentador global Luciano Huck. Mas, com a mãe desempregada, ele teve que deixar a música de lado e saiu do Conservatório. Tempo depois, foi chamado de volta.

Este ano passou a receber uma bolsa por meio do MPAC, que mantém o Conservatório em parceria do governo do estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Atualmente, o jovem estuda física no Instituto Federal do Acre (Ifac) e é vocalista do grupo Garotos do Sótão, fruto do Conservatório, que faz apresentações na região do Juruá.

Na primeira apresentação para o The Voice Brasil, Gustavo conquistou os jurados e foi apontado por Carlinhos Brown como a voz mais aguardada da temporada do reality.

O promotor de Justiça Iverson Bueno, idealizador do projeto “Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho”, diz que os bons resultados do acreano no programa demonstram sua dedicação e a importância de projetos sociais voltados a mudar a realidade de um povo.

“Matias só prova o quanto ele se dedicou em mostrar que existe cultura no meio da floresta, e conseguiu, junto com o Conservatório, mudar uma realidade, não só de Cruzeiro do Sul, mas do estado do Acre, demonstrando que é possível, sim, fazer cultura. Basta muita força e dedicação, ele demonstrou do que é capaz”, afirmou.