Bolsa de Iniciação Científica do Auxílio Brasil paga em dezembro

Governo Federal começa a pagar a Bolsa de Iniciação Científica Júnior já em dezembro de 2021. A bolsa é um dos benefícios complementares do Programa Auxílio Brasil e tem como finalidade incentivar os estudantes a se dedicarem aos estudos e a desenvolverem potencialidades na ciência, contribuindo para a melhor integração ao ambiente escolar e à elevação da autoestima, além da profissionalização na área.

O Auxílio Brasil pretende ir além de uma proteção à população em situação de vulnerabilidade. Estamos apresentando ferramentas e trilhas para emancipação. A Bolsa de Iniciação Científica Júnior vai nessa direção, dando aos estudantes de famílias beneficiárias incentivo para seguirem se destacando nos estudos, em busca de um futuro melhor”

João Roma, ministro da Cidadania

No próximo mês, cerca de três mil estudantes receberão a primeira de 12 parcelas no valor de R$ 100. Além disso, a família do estudante receberá a parcela única anual de R$ 1.000. O pagamento da parcela mensal será executado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), após transferência de recursos do Ministério da Cidadania, conforme regulamento estabelecido no Decreto nº 10.866, publicado nesta terça-feira (23/11) em edição extra do Diário Oficial da União. A parcela única anual de R$ 1.000 será paga diretamente pelo ministério.

A Bolsa de Iniciação Científica Júnior é concedida a estudantes que integram famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacam em competições acadêmicas e científicas, de abrangência nacional, vinculadas a temas da educação básica. De acordo com o decreto, tanto os pagamentos que começarão em 2021 quanto para os anos subsequentes serão referentes a competições credenciadas (que recebem apoio, de qualquer natureza, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) e que foram lançadas em 2020. De acordo com o CNPq, foram 15 as Olimpíadas Científicas:

IX Olimpíada Brasileira de Neurociências – OBN

IV Olimpíada Brasileira de Cartografia: Ciência e Arte – OBRAC

Olimpíada Brasileira de Robótica 2021 – OBR

5ª Olimpíada Nacional de Aplicativos – ONDA

Olimpíada Brasileira de Soluções Sustentáveis para Água e Energia – OBSSAE

3ª Olimpíada Científica Nacional sobre Oceanos e Ambientes Polares and 3rd Hackathon for new technologies for Marine and Polar research

Olimpíada Brasileira de Matemática – OBM

IPhCO – Olimpíada Internacional de Física e Cultura – FASE NACIONAL

24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica OBA

10ª Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas – OBFEP

11ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária – OBAP

Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais – OMIF

Olimpíada Brasileira de Informática 2021 – OBI

Programa Nacional Olimpíadas de Química – OBQ

XVII Olimpíada Brasileira de Biologia – OBB