Polícia descobre 16 celulares arremessados pelo muro de presídio

Ascom/Iapen –

O final de semana rendeu a apreensão de 16 celulares, 11 carregadores e um terçado artesanal na Unidade Penitenciária Evaristo de Morais, em Sena Madureira. Com exceção do terçado, os demais ilícito foram arremessados sobre o muro do presídio por indivíduos que tentavam encaminhá-los aos presos.

As apreensões foram realizadas pelos policiais penais de plantão na sexta-feira, 19, sábado, 20, e domingo, 21.

De acordo com a equipe da unidade, um dos malotes de celulares não chegou a ser lançado, pois os policiais flagraram o momento do arremesso. Na ocasião, o homem que tentava lançar o material se evadiu do local, deixando apenas os celulares.

Quanto ao terçado, este foi encontrado dentro de um cesto de lixo da área externa dos pavilhões, durante verificação de estrutura geral, não sendo possível identificar a cela de origem.